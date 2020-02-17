Масленичная неделя в Барнауле начнется с концерта

25 февраля в Барнауле состоится концерт "Сибирская масленица – мировой праздник", сообщает мэрия. С него начнется масленичная неделя.
Гостей концертного зала "Сибирь" ожидает большое балаганное действо с парадом ряженых, скоморохами, традиционными русскими забавами, песнями и плясками.
Организаторы постарались передать в одной программе все традиции народных масленичных гуляний, соединив их с современными вкусами россиян.
Они выразили уверенность, что представление вовлечет гостей в настоящий народный карнавал, полный ярких событий.
Мероприятие начнется в 18:30 по адресу пр. Ленина, 7. Представление подготовили ансамбль песни и танца "Алтай", а также театры "Куклы-Великаны" и "Сказка".
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