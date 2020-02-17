Элитный офис с печью для пиццы продают в Барнауле за 15 млн рублей

Фото: avito.ru

Крупное офисное здание по адресу Змеиногорский тракт, 104к/15, выставили на продажу в элитном поселке в Барнауле, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объект включает в себя три этажа общей площадью 320 квадратных метров. При этом достаточно много пространства выделено для отдыха.

Например, на третьем (мансардном) уровне установлена итальянская печь для приготовления пиццы. Этаж достаточно просторный, для того чтобы разместить на нем зону отдыха или банкетный зал.

Дополняет картину деревянная беседка на улице, где в летнее время можно устраивать собрания сотрудников в неформальной обстановке.

Остальные уровни занимают кабинеты с оргтехникой и офисной мебелью, а также кухня.

"Удобный паркинг и круглосуточная охрана, развитая инфраструктура и транспортная доступность. Подойдет под банк, торговлю, детский сад", – утверждает агент.

Цена этого недвижимого имущества – 15,15 млн рублей.