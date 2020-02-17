Авиакомпания "ЮВТ аэро" запустит рейсы из Омска на курорты Алтая и в Барнаул

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" при поддержке правительства Омской области запустит в мае первый рейс из Омска в Горно-Алтайск для развития межрегионального туризма. Также в планах полеты на постоянной основе в Барнаул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексея Лазуткина.

"Мы в январе добавили субсидируемый рейс в Новокузнецк – это горнолыжный курорт Шерегеш. Летом в этом направлении перелетов не будет, это же зимний курорт, поэтому мы открываем в мае рейс в Горно-Алтайск авиакомпании "ЮВТ Аэро", – сказал Лазуткин.

Рейс в Горно-Алтайск из Омска будет выполняться впервые. Лазуткин добавил, что регион планирует запустить также направление Омск – Барнаул, но пока оно не получило одобрения Росавиации. Заявка будет направлена в мае. Планируется, что рейс будет выполняться также и в Новокузнецк.

Ранее стало известно, что 25 апреля вновь начнут осуществляться полеты из Барнаула в Сургут. Перевозить пассажиров будет компания Utair еженедельно, по субботам, на ВС ATR-72. Время вылета – 20:50 по местному времени. Стоимость перелета – около 6000 рублей в одну сторону. Вместимость судна – до 70 пассажиров.

Отметим, в 2020 году действует три субсидируемых авиарейса – из Барнаула в Красноярск, Казань и Томск. Также с 2 января открыто направление Барнаул – Новосибирск. Полет длится от 35 до 50 минут и осуществляется пять раз в неделю современными лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в салоне эконом-класса.

Кроме того, из Барнаула можно улететь в Москву. Ближе к лету, по традиции, будет открыт прямой рейс в Симферополь.