Алтайский атлет не сумел завоевать медаль в США

Мировой чемпионат завершился в американском Солт-Лейк-Сити.

В заключительной гонке барнаулец Виктор Муштаков показал 12-й результат на дистанции 1000 метров. При этом он установил рекорд Алтайского края, показав время 1 минута 7,345 секунды.

Победителем забега с новым мировым достижением стал другой россиянин – Павел Кулижников. Его время 1 минута 5,697 секунды.

Ранее Муштаков занял четвертое место на дистанции 500 метров. Кроме того, россияне претендовали на победу в командном спринте. Помимо Муштакова, за российскую сборную выступали Кулижников и Руслан Мурашов. Национальная команда после первого круга шла на мировой рекорд. Однако после падения Кулижникова выбыла из борьбы.