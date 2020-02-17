Жительница Барнаула отсудила 200 тысяч у строительного магазина

Алтайский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу одного из строительных магазинов Новосибирска на решение о выплате компенсации жительнице Барнаула.

Ранее женщина подала иск на компенсацию морального ущерба и потери заработка. Установлено, что в ноябре 2018 года горожанка пошла в магазин в Новосибирске, поскользнулась на входе и получила травмы средней тяжести.

Суд встал на сторону истицы и обязал выплатить администрацию магазина 80 тысяч рублей за моральный вред и еще 120 тысяч в качестве компенсации за утраченный заработок.

В магазине с этим решением не согласились, заявив, что своевременно проводили уборку прилегающей территории.

Однако судьи решили апелляцию не удовлетворять, сообщают "Вести Новосибирск".