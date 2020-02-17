Судья Конституционного суда назвал СССР "незаконно созданным государством"

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Об этом сообщает "Ъ".

По словам Арановского, Российская Федерация заменяет на своей территории "незаконно созданное" государство, поэтому ей приходится "считаться с последствиями его деятельности".

Так судья прокомментировал декабрьское постановление КС о возмещении жилья, которое отнимали у людей во время советских репрессий. Тогда три женщины, родившиеся в спецпоселении, захотели получить жилье в Москве, где жили их семьи до репрессий. Столичным законодательством такое не предусмотрено. Однако КС встал на сторону женщин.

По словам Арановского, он поддерживает это решение. Однако подчеркивает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. Это переносит на Россию "обязательства коммуно-советской власти и ее репрессивно-террористических деяний".

По мнению Арановского, у России должен быть конституционный статус государства, которое "непричастно к тоталитарным преступлениям ни лично, ни в правопреемстве", потому что его воссоздали "против тоталитарного режима и вместо него".