NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака. Их видно, когда солнце опускается за горизонт.

МКС находилась на высоте 433 километра над Тихим океаном, когда был сделан снимок. Сами облака находятся в мезосфере на удалении до 85 километров от Земли.

Видеть "ночные мерцающие облака" посчастливилось далеко не всем людям на планете. Явление можно заметить только в глубокие летние сумерки, находясь между 50 и 70 градусами северной и южной широты.

Ранее в NASA рассказали об обнаружении новой экзопланеты TOI 1338 b, которую помог открыть 17-летний школьник.