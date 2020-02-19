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Запасы на месяц: еще 50 лесных "столовых" обустроили на Алтае

, ИА "Амител"
Дополнительные кормушки для лесных жителей появились в местах перехода косуль

Дополнительно 50 лесных "столовых" обустроили сотрудники холдинга "Алтайлес" в местах вероятного скопления животных в ленточных и приобских борах. В этом году очень много снега и звери не могут добраться до стационарных кормушек. Именно поэтому лесоводы предпринимают дополнительные меры по подкормке лесных зверей.

Несколько таких кормушек в местах перехода косуль появилось в Павловском районе в Касмалинском ленточном бору. Лесники оставили запасы еды на целый месяц. В "меню" – веники, сено, зерноотходы, соль. Помощь лесникам оказали волонтеры и журналисты.

"Такие лесные "столовые" – серьезное подспорье для косуль. В снежную зиму им сложно добыть корм самостоятельно. Даже передвижение по лесу затруднено. Проваливаясь в снег, косуля не всегда может добраться до стационарных кормушек. К тому же после оттепели на снегу образуется наст, о который животные режут ноги. Поэтому лесоводы обустраивают дополнительные кормушки там, где накануне заметили следы зверей", – говорит заместитель директора по лесохозяйственной деятельности холдинга "Алтайлес" Максим Усов.

Таких же 15 кормушек в местах перехода косуль были обустроены в Михайловском районе. В окрестностях заказника оставили три тонны зерноотходов. По информации егерей, здесь обитает не менее трехсот животных.

В Угловском районе сотрудники компании также приготовили для диких зверей соль, веники и зерноотходы. В Первомайском районе лесоводам помогали воспитанники школьного лесничества "Ёлочка". Ребята развезли сено, веники и зерно по Бобровскому заказнику.

Всего с начала 2020 года предприятия холдинга "Алтайлес" обустроили более 50 дополнительных кормушек не только для косуль, но и лосей, кабанов. Работа по подкормке животных продолжается.

Специалисты обращаются к любителям покататься на снегоходах в лесу. Косули – пугливые животные. Но убежать от надвигающейся опасности не могут из-за глубокого снега. Поэтому люди на снегоходах, сами того не зная, загоняют животных до смерти. Как отмечает Максим Усов, бывают случаи, когда косуль преследуют для того, чтобы просто сделать красивый снимок или просто так, чего делать категорически нельзя.

Instagram: altailes_official

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.02.2020 07:15
- гость -

От снегохода любое животное побежит. Если по-нормальному, то мы вживую наблюдали косуль в Чарышском районе.

19.02.2020 07:42
- гость -

Молодцы

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