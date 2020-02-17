Геннадий Зюганов назвал алтайскую коммунистку своим возможным преемником

Первый секретарь алтайского крайкома партии Мария Прусакова в будущем может возглавить КПРФ. Об этом нынешний лидер партии Геннадий Зюганов рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Хотя преемник, по словам Зюганова, неправильное слово.

"Преемников навалом, понимаешь. В партии вообще-то не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная", – сказал Геннадий Зюганов.

По его словам, в числе потенциальных лидеров КПРФ, помимо Прусаковой, находятся депутаты Госдумы Юрий Афонин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, руководитель свердловских коммунистов Александр Ивачев и первый секретарь КПРФ в Приморском крае Анатолий Долгачев.

Добавим, Прусакова вступила в КПРФ в 2001 году, с 2009-го два года была главным редактором сайта алтайского крайкома партии. С ноября 2014 года – член бюро и секретарь алтайского крайкома по организационным вопросам, с 2016 года – депутат АКЗС, с 2017 года – член ЦК КПРФ.