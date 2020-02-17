Геннадий Зюганов назвал алтайскую коммунистку своим возможным преемником

Первый секретарь алтайского крайкома партии Мария Прусакова в будущем может возглавить КПРФ. Об этом нынешний лидер партии Геннадий Зюганов рассказал в интервью "Комсомольской правде".
Хотя преемник, по словам Зюганова, неправильное слово.
"Преемников навалом, понимаешь. В партии вообще-то не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная", – сказал Геннадий Зюганов.
По его словам, в числе потенциальных лидеров КПРФ, помимо Прусаковой, находятся депутаты Госдумы Юрий Афонин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, руководитель свердловских коммунистов Александр Ивачев и первый секретарь КПРФ в Приморском крае Анатолий Долгачев.
Добавим, Прусакова вступила в КПРФ в 2001 году, с 2009-го два года была главным редактором сайта алтайского крайкома партии. С ноября 2014 года – член бюро и секретарь алтайского крайкома по организационным вопросам, с 2016 года – депутат АКЗС, с 2017 года – член ЦК КПРФ.
Комментарии
Мария Прусакова в будущем может возглавить КПРФ
Надо признать Мария с "изюменкой", настоящая что ли. Как эмоции и как человек, на фоне безликих текущих в одном направлении единомышленников выделяется ярко.
Прусакова клевая!
Надо сказать в жизни она выглядит еще лучше. Молодая красивая женщина. Как сказано выше, настоящая! В общем своя, родная!))
слилась на выборах губернатора, а так ничего такая.
Там хоть Винни Пуха лидером поставь, что лдпр что кпрф - абсолютно безликие карманные партии
Если Мария П. станет Зюгановым, то следующие выборы Президента РФ пройдут без кандидата из КПРФ. Она просто отойдет в сторонку. Как это было на выборах в АК. В крае Прусакова сама выпиливается ото всюду, будь то борьба за губернаторское кресло или мэрское.
В крае Прусакова сама выпиливается ото всюду,
Ну мод она караулит момент, когда станет лидером кпрф)
17.02.2020 17:34
- гость -
На губернаторском кресле или мэрском работать надо, это не на сессии критиковать всё и вся!