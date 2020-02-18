Фото китайской семейной пары в карантинном отделении растрогало соцсети

Ван Шувэнь – медсестра в больнице медицинского университета Сюйчжоу, города, закрытого на карантин из-за вируса. Ее муж – Ван Шенькун – полицейский, который работает сутками, чтобы обеспечить безопасность и порядок в закрытом городе. Из-за плотных графиков семья не виделась больше недели. И Ван Шенькун пришел рано утром, до своего дежурства, к любимой, что просто ее увидеть.

Завирусившую впоследствии фотографию китайскому СМИ Guancha прислал один из жителей города, – сообщает Русская служба Би-би-си. Журналисты также выяснили, что у семьи Ван есть 17-летний сын, который учится в полицейской академии. Чтобы хоть как-то видеться с родителями, молодой человек написал рапорт на имя начальника академии с просьбой разрешить ему патрулировать улицы вместе с отцом.