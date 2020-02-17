Сезон социальных ярмарок стартует в Барнауле

Уже в эту субботу, 22 февраля, в Барнауле начнется сезон социальных ярмарок 2020 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, всего их запланировано два десятка.

Они будут проходить по субботам до 16 мая, затем – летний перерыв, а потом – с 12 сентября по 7 ноября.

22 февраля площадки будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города. Организаторы обещают большой выбор и невысокие цены. Так, можно будет купить, например, мясо, колбасные изделия, муку, сахар и другие продукты питания.

В Железнодорожном районе торговля развернется по проспекту Ленина, 71. В Индустриальном – на улице Новосибирской, 16в. Жители Ленинского района могут закупиться на Народной площади.

Ярмарочная площадка в Октябрьском районе расположится на проспекте Ленина, 152, а в Центральном – на пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.