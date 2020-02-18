Вселенная Tiffani и деловая программа: ювелиров приглашают на выставку-продажу

Ювелиров приглашают принять участие в международной выставке-продаже "Ювелирная Сибирь". Она пройдет в Новосибирске с 27 февраля по 1 марта.

На выставке будет представлена богатая коллекция украшений более чем сотни компаний из России, Израиля, Армении и Казахстана. Участников мероприятия ждет деловая программа, где они узнают о трендах рынка, секретах продвижения товара, новостях в сфере законодательства. Для любителей драгоценностей проведут мастер-классы на тему современных стилей и актуальных подходов к сочетанию одежды и аксессуаров, шопинг-сопровождение и творческие студии.

"Создавая проект, мы всегда думаем о том, чем мы можем быть полезны посетителям и участникам. Что интересного они смогут увидеть и узнать на нашей площадке? Наша задача не только предложить качественный товар по выгодной цене, но и запомниться своей публике как яркое событие, на которое хочется приходить вновь и вновь", – говорит руководитель выставки Екатерина Точило.

Деловая программа, созданная совместно с участниками рынка, интересна и полезна как профессионалам, так и рядовым покупателям украшений.

Впервые в истории выставки специально для производителей, дистрибьюторов, представителей крупных оптово-розничных компаний состоится телемост с США: мастер-класс по продажам и клиентскому сервису от консультанта по продажам всемирно известного бренда Тiffany Оксаны ДжиДжи.*

Эксперты отрасли и представители органов власти соберутся на круглый стол "Ювелирная отрасль Сибири: проблемы и перспективы". Они обсудят современное состояние рынка, меры необходимые для успешного продвижения отечественных торговых марок, механизмы государственного регулирования в ювелирной отрасли.

Маркетолог Виктор Субботин приглашает профессиональное сообщество вместе разобраться в тонкостях работы с Instagram-аккаунтом ювелирной компании: как правильно его создавать, развивать и продвигать в виртуальном пространстве.*

Отдельное мероприятие будет посвящено ломбардам, их деятельности, изменениям в законодательстве и инвентаризации товара, работе с бриллиантами.

Для производителей и оптовых закупщиков по правильному подбору ювелирных коллекций аналитик ювелирной моды Анастасия Фисенко проведет лекцию. Вместе с тем она даст мастер-классы для посетителей выставки о современной ювелирной моде, актуальных тенденциях и о том, как сочетать и подбирать украшения, как с помощью ювелирных изделий создавать собственные уникальные образы.

Среди приглашенных экспертов ювелирный стилист Яна Антонова. Она предложит покупателям бесплатный шопинг-сопровождение, во время которого даст рекомендации о том, какие украшения к лицу, как их сочетать между собой и с содержимым шкатулки.

На мастер-класс "Вселенная Tiffani: о бренде и мечте" приглашает всех, кто придет на выставку, fashion-историк Анастасия Петриленко.*

В числе ювелирных коллекций, "Ювелирная Сибирь" предложит украшения от всемирно известного американского дизайнера и художника Майкла Мишо, изящные, с жемчугом эталонного качества – драгоценности Contessa, креативные украшения бразильского бренда Maria Dolores, авторские работы в технике Карла Фаберже от Сергея Мухарского и галереи "Серик Рысбеков" и многое другое.

Встречайте весну вместе с "Ювелирной Сибирью" в атмосфере красоты и яркого праздника!

* Мероприятия платные, условия участия уточняйте на сайте организаторов.

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