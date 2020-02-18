Вторник, 18 Февраль, 08:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,31
€ 68,62
-4°
Обь
9см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Вселенная Tiffani и деловая программа: ювелиров приглашают на выставку-продажу

, ИА "Амител"
Международная выставка-продажа "Ювелирная Сибирь" пройдет в Новосибирске

Ювелиров приглашают принять участие в международной выставке-продаже "Ювелирная Сибирь". Она пройдет в Новосибирске с 27 февраля по 1 марта.

На выставке будет представлена богатая коллекция украшений более чем сотни компаний из России, Израиля, Армении и Казахстана. Участников мероприятия ждет деловая программа, где они узнают о трендах рынка, секретах продвижения товара, новостях в сфере законодательства. Для любителей драгоценностей проведут мастер-классы на тему современных стилей и актуальных подходов к сочетанию одежды и аксессуаров, шопинг-сопровождение и творческие студии. 

"Создавая проект, мы всегда думаем о том, чем мы можем быть полезны посетителям и участникам. Что интересного они смогут увидеть и узнать на нашей площадке? Наша задача не только предложить качественный товар по выгодной цене, но и запомниться своей публике как яркое событие, на которое хочется приходить вновь и вновь", – говорит руководитель выставки Екатерина Точило.

Деловая программа, созданная совместно с участниками рынка, интересна и полезна как профессионалам, так и рядовым покупателям украшений.

Впервые в истории выставки специально для производителей, дистрибьюторов, представителей крупных оптово-розничных компаний состоится телемост с США: мастер-класс по продажам и клиентскому сервису от консультанта по продажам всемирно известного бренда Тiffany Оксаны ДжиДжи.*

Эксперты отрасли и представители органов власти соберутся на круглый стол "Ювелирная отрасль Сибири: проблемы и перспективы". Они обсудят современное состояние рынка, меры необходимые для успешного продвижения отечественных торговых марок, механизмы государственного регулирования в ювелирной отрасли.

Маркетолог Виктор Субботин приглашает профессиональное сообщество вместе разобраться в тонкостях работы с Instagram-аккаунтом ювелирной компании: как правильно его создавать, развивать и продвигать в виртуальном пространстве.*

Отдельное мероприятие будет посвящено ломбардам, их деятельности, изменениям в законодательстве и инвентаризации товара, работе с бриллиантами.

Для производителей и оптовых закупщиков по правильному подбору ювелирных коллекций аналитик ювелирной моды Анастасия Фисенко проведет лекцию. Вместе с тем она даст мастер-классы для посетителей выставки о современной ювелирной моде, актуальных тенденциях и о том, как сочетать и подбирать украшения, как с помощью ювелирных изделий создавать собственные уникальные образы.

Среди приглашенных экспертов ювелирный стилист Яна Антонова. Она предложит покупателям бесплатный шопинг-сопровождение, во время которого даст рекомендации о том, какие украшения к лицу, как их сочетать между собой и с содержимым шкатулки.

На мастер-класс "Вселенная Tiffani: о бренде и мечте" приглашает всех, кто придет на выставку, fashion-историк Анастасия Петриленко.*

В числе ювелирных коллекций, "Ювелирная Сибирь" предложит украшения от всемирно известного американского дизайнера и художника Майкла Мишо, изящные, с жемчугом эталонного качества – драгоценности Contessa, креативные украшения бразильского бренда Maria Dolores, авторские работы в технике Карла Фаберже от Сергея Мухарского и галереи "Серик Рысбеков" и многое другое.

Встречайте весну вместе с "Ювелирной Сибирью" в атмосфере красоты и яркого праздника!

* Мероприятия платные, условия участия уточняйте на сайте организаторов.

ООО "СВК"
(383) 304-83-88
info@siberia-jewelry.ru
siberia-jewelry.ru

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
08:31
Какого числа Масленица в 2020 году? 6
08:21
Пять способов сбросить вес. Советы от немецких диетологов 0
08:05
Вселенная Tiffani и деловая программа: ювелиров приглашают на выставку-продажу 0
07:49
Алексей Кортнев признался, что ему нравится "Шерегеш в Алтайском крае" 3
07:35
Моменты мировой истории: архивные фото 7
07:17
142 человека в Алтайском крае взяли на контроль по коронавирусу 5
07:03
Изобретай, снимай и говори: чем занять ребенка, чтобы было и полезно, и интересно 0
06:48
"Корабль-призрак" попал на фото у берегов Ирландии 1
06:31
Россию назвали самой опасной для российских туристов страной 2
06:14
Фото китайской семейной пары в карантинном отделении растрогало соцсети 0
06:02
И снова метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 февраля 3
23:55
Подростку пришлось с ножом защищать мать из-за бездействия полиции 4
23:27
Женщина нашла сотню бюстгальтеров Victoria's Secret в мусорном баке 0
22:59
Восемь ударов ножом в спину. Алтайская пенсионерка едва не убила собственную дочь 1
21:58
200 мигрантов работали в Сибири по поддельным документам 1
21:28
СМИ: три человека скончались в алтайской больнице, у которой нет лицензии 4
20:41
В Барнауле вспомнят Бориса Немцова 7
20:13
Фермер расстрелял из ружья барнаульца и его супругу 0
19:43
Прокуратура просит отправить в колонию администратора барнаульского приюта "Успех" 7
19:08
Это вам не цирк. Сотрудники Ленинградского зоопарка пристыдили посетителей 2
18:28
Число получателей детских пособий в Алтайском крае выросло на 20% 0
17:57
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии 4
17:45
Круговорот перстня в ломбардах. Барнаульца задержали по подозрению в грабеже 0
17:33
Олежку спасти не удалось. Раненая косуля умерла в Бийске 2
17:22
Лайнер "Аэрофлота" едва не приземлился на жилые дома 1
17:09
РПЦ извинилась за слова протоиерея о гражданских женах 11
16:49
Прокуратура проверила алтайскую школу-интернат, где отравились 27 сирот 1
16:37
Беспилотники попытаются спасти алтайских косуль от браконьеров 0
16:29
Сезон социальных ярмарок стартует в Барнауле 1
16:10
Геннадий Зюганов назвал алтайскую коммунистку своим возможным преемником 12
16:01
17 февраля военные перекроют трассы в Алтайском крае 2
15:47
Судья Конституционного суда назвал СССР "незаконно созданным государством" 30
15:36
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака 0
15:21
Жительница Барнаула отсудила 200 тысяч у строительного магазина 1
15:06
Авиакомпания "ЮВТ аэро" запустит рейсы из Омска на курорты Алтая и в Барнаул 4
14:55
В Алтайский край возвращаются метели и сильный ветер 2
14:41
Алтайский атлет не сумел завоевать медаль в США 2
14:32
Элитный офис с печью для пиццы продают в Барнауле за 15 млн рублей 3
14:17
Масленичная неделя в Барнауле начнется с концерта 0
14:02
Небо в алмазах: какими самолетами летают самые влиятельные люди мира 2
13:49
Справедливороссы настаивают на выплате "детям войны" к 75-летию Великой Победы 8
13:35
Главврач алтайской больницы умер на отдыхе во Вьетнаме 17
13:22
В России предложили принудительно лечить от алкоголизма 27
13:08
Мужчина умер на автобусной остановке в Бийске 0
12:56
Федор Смолов забил первый гол за "Сельту" 0
12:40
Барнаул не вошел в список криминально опасных городов для ресторанов и магазинов 0
12:22
Плитка и деревья: как в Барнауле благоустроят Мизюлинскую рощу и сквер на Ускова 24
12:18
Из Google Play удалили почти все приложения с доступом к звонкам и СМС 5
12:06
Зимний экстрим и драйв: трековые автогонки пройдут в Барнауле 1
11:50
Пострадавшая во время пожара жительница Алтайского края скончалась в больнице 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.