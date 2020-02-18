Между нами тает лед: как прошел День влюбленных на катке вместе с "Европой Плюс"

День святого Валентина "Европа Плюс Барнаул" отпраздновала вместе со своими слушателями. Предлагаем посмотреть, как это было, и вспомнить вечер 14 февраля, наполненный праздничной атмосферой и хитами от радиостанции №1* в России.

В этот раз местом встречи стал каток в Парке спорта Алексея Смертина. Под звучание хитов любимой радиостанции можно было признаться в любви и выиграть приз для своей половинки.

Генеральный партнер проекта – энергетический напиток Target.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), апрель-сентябрь 2019, Daily Reach (пн-пт, 06-24 ч), Weekly Reach (пн-вс, 06-24 ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.