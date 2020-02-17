Беспилотники попытаются спасти алтайских косуль от браконьеров

Контроль посещения лесов усилили в Алтайском крае для борьбы с браконьерами, которые уничтожают косуль. Охотники пользуются тем, что животные не могут сбежать из-за высоких сугробов.

Как сообщается на официальном сайте региона, в Алтайском крае продолжается акция "Спасем косулю". Осуществляется контроль въездов и выездов из лесов, полей, с федеральных трасс и региональных дорог.

К борьбе с браконьерами подключили силы МВД, ГАИ, ГИБДД, Росгвардии, Гостехнадзора. Отрабатывается процесс обнаружения нарушителей с применением беспилотного летательного аппарата.

Изображение с беспилотника поступает в штаб, по указанным координатам выезжает оперативная группа и на месте устанавливает наличие состава преступления.

Напомним, сейчас охота на копытных в регионе запрещена. Несмотря на это, с начала года в Алтайском крае завели 47 административных и 14 уголовных дел по нарушениям правил охоты. Браконьеры убили 24 косули, трех лосей и кабана.