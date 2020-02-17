Прокуратура проверила алтайскую школу-интернат, где отравились 27 сирот

Прокуратура Республики Алтай рассказала о результатах проверки горно-алтайской школы-интерната имени Жукова, где госпитализировали 27 сирот с острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

Часть нарушений связана с организацией питания воспитанников и дезинфекции. Особые нарекания вызвали действия руководства учреждения.

"Жалобы от детей на плохое самочувствие медицинскому работнику и воспитателям учреждения стали поступать 5 февраля 2020 года, – констатировали в ведомстве. – Вместе с тем в нарушение закона ответственные должностные лица не проинформировали региональное управление Роспотребнадзора в течение двух часов о первых заболевших, сделав это только 6 февраля 2020 года".

Из-за несвоевременной изоляции первых заболевших заражение распространилось на других детей. Сейчас действия должностных лиц проверяют по признакам халатности и оказания небезопасных услуг.

Напомним, у 27 воспитанников школы-интерната диагностировали гастроэнтерит. У 17 из них выявили наличие РНК норовируса. У всех легкая форма заболевания. Некоторых из детей уже выписали.

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Передаются фекально-оральным путем, в том числе через грязную посуду и плохо вымытые овощи и фрукты.