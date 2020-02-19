Выиграй автомобиль Datsun on-DO: "Москва" проводит розыгрыш призов

ТЦ "Москва" проводит традиционную акцию "Подарки от "Москвы". Главный приз – автомобиль Datsun on-DO! Кстати, в этом году розыгрыш автомобиля состоится уже в пятый раз.

Каждый покупатель, который сделает покупку от 5000 рублей в любом отделе* мебельного центра "Москва" с 10 февраля по 5 июня 2020 г. получит купон на участие в розыгрыше призов. Чем больше сумма чека, тем больше шансов на выигрыш!

Розыгрыш призов состоится 6 июня 2020 года в 10:00 на парковке мебельного центра "Москва". На розыгрыше необходимо личное присутствие участника акции, с паспортом и ИНН, чтобы быстро оформить приз. В случае неявки участник теряет право на получение призов. Подробности у продавцов-консультантов и на сайте www.tcmsk.ru.

Призовой фонд составляет: автомобиль Datsun on-DO, холодильник Indesit, телевизор Samsung, стиральная машина Hotpoint-Ariston, ноутбук Asus, микроволновая печь Hotpoint-Ariston, утюг Tefal, а также подарочные сертификаты номиналом 10 000, 15 000, 20 000 рублей.

*Отдел "Технопоинт" не участвует в акции.

ТЦ "Москва"

г. Барнаул, Павловский тракт, 251 ж