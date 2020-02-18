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Эпидпорог в Алтайском крае пошел на спад

, ИА "Амител"
Но карантин продолжается
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Алтайском крае пошла на спад: эпидпорог в регионе превышен на 29%, в то время как в конце января он составлял 53,8%. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону.

Эпидпорог пошел на спад

С 10 по 16 февраля в Алтайском крае зарегистрировали 22,3 тыс. случаев заражения ОРВИ. При этом количество заболевших сократилось на 7% по сравнению с показателями предыдущей недели. Около 70% заразившихся – дети до 14 лет. При лабораторных исследованиях в основном отмечается циркуляция вируса гриппа B.

"В этом году, наверное, наиболее удачный был состав антигена вакцины, которую мы применяли для профилактики гриппа. Поэтому большого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом мы не наблюдали. Лечебные учреждения работают спокойно. В этом году мы не перепрофилировали ни одно отделение, для того чтобы расширить мощность коечного фонда. То есть работаем в стандартном режиме", – отметила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава.

Карантин продолжается

Несмотря на снижение заболеваемости, карантин, который в Алтайском крае ввели с 29 января, продолжает действовать. Ограничительные меры касаются организаций сфер торговли, обслуживания, транспорта, а также медицинских и образовательных учреждений. В период карантина нельзя посещать больных в стационарах, персонал обязан носить медицинские маски, ограничивают проведение массовых мероприятий, а в школах и детсадах следят за посещаемостью и изолируют заболевших. 

По данным на 14 февраля, в регионе на карантине находятся 32 школы и 27 детских садов. Также отдельно закрыты 204 класса в 88 школах края, сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий, больше гулять на улице и правильно носить медицинские маски. Как отметила Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края, эффективность использования медицинских масок для профилактики заболеваемости ОРВИ доказана. Впрочем, чтобы маска на самом деле "работала", ее нужно правильно носить и своевременно менять.

Если все-таки избежать заражения не удалось, врачи рекомендуют сидеть дома. "Если вы чувствуете признаки недомогания или повышение температуры, то не надо приходить в поликлинику. Достаточно вызвать врача или бригаду неотложной медицинской помощи на дом, чтобы лишний раз не контактировать с тем потоком людей, которые находятся в поликлинике", – напомнила Жанна Вахлова.

Она также напомнила, что людям с симптомами ОРВИ и гриппа в очереди к врачу сидеть не нужно. Если решили пойти в поликлинику самостоятельно, обратите внимание на указатели и таблички на входе: там размещена информация, где именно принимают пациентов с подозрениями на ОРВИ и грипп.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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