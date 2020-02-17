РПЦ извинилась за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения российским женщинам за высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах.

Митрополит отметил, что протоиерей "нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин". Иларион предположил, что назвавший гражданских жен проститутками Смирнов сделал это "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".

Как уже сообщал amic.ru, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. По мнению представителя РПЦ, такие женщины – лишь временная утеха для мужчин.

