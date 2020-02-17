Олежку спасти не удалось. Раненая косуля умерла в Бийске

Самец косули, ранее найденный в Бийске, скончался. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Как уже сообщал amic.ru, в начале февраля очевидцы заметили раненую косулю, которая лежала возле трассы. Животное доставили к ветеринарам. Выяснилось, что на косулю напала стая бродячих собак.

Животному, которое прозвали Олежкой, пытались помочь, однако выходить его не смогли: косуля умерла. По мнению специалистов, одна из нападавших собак болела бешенством.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае продолжается акция "Спасем косулю". В регионе усилили контроль за посещениями лесов. Это сделано для борьбы с браконьерами, которые уничтожают косуль. Охотники пользуются тем, что животные не могут сбежать из-за высоких сугробов.