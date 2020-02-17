Лайнер "Аэрофлота" едва не приземлился на жилые дома

Ошибка пилотов 18 декабря 2019 года едва не стоила жизни пассажирам и экипажу лайнера Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот". Результаты разбирательства сегодня, 17 февраля, публикует Baza.
По информации издания, самолет во время выполнения рейса из Шанхая в Москву был близок к тому, чтобы протаранить жилые дома подмосковной Лобни.
Несмотря на то, что до аэропорта было еще несколько километров, лайнер летел на низкой высоте, словно при заходе на посадку.
Лишь в последний момент он набрал высоту и пролетел над домом, расположенным на улице Юности.
По информации издания, инцидент случился из-за захвата "ложной глиссады", а в условиях сильного тумана пилоты не сразу заметили угрозу.
О том, что самолет летел на непозволительно низкой высоте, подтверждает и срабатывание системы предупреждения о близости земли.
По факту инцидента Росавиация проводит проверку. Командира воздушного судна уже уволили. Второму пилоту объявили строгий выговор. Все летчики компании пройдут дополнительные занятия на тренажерах.
Комментарии
Диспетчеров проинструктировали предупреждать пилотов, если самолет летит слишком низко.
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А обычно они молча молчат?