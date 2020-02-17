Лайнер "Аэрофлота" едва не приземлился на жилые дома

Ошибка пилотов 18 декабря 2019 года едва не стоила жизни пассажирам и экипажу лайнера Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот". Результаты разбирательства сегодня, 17 февраля, публикует Baza.

По информации издания, самолет во время выполнения рейса из Шанхая в Москву был близок к тому, чтобы протаранить жилые дома подмосковной Лобни.

Несмотря на то, что до аэропорта было еще несколько километров, лайнер летел на низкой высоте, словно при заходе на посадку.

Лишь в последний момент он набрал высоту и пролетел над домом, расположенным на улице Юности.

По информации издания, инцидент случился из-за захвата "ложной глиссады", а в условиях сильного тумана пилоты не сразу заметили угрозу.

О том, что самолет летел на непозволительно низкой высоте, подтверждает и срабатывание системы предупреждения о близости земли.

По факту инцидента Росавиация проводит проверку. Командира воздушного судна уже уволили. Второму пилоту объявили строгий выговор. Все летчики компании пройдут дополнительные занятия на тренажерах.