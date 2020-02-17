Круговорот перстня в ломбардах. Барнаульца задержали по подозрению в грабеже

Сотрудники барнаульской полиции задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ломбарда.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина зашел в ломбард и попросил дать ему золотой перстень, чтобы рассмотреть украшение поближе. Как только горожанин получил изделие в руки, тут же скрылся.

На следующий день злоумышленник решил попытать счастье по той же схеме, но уже в другом ломбарде. Однако здесь фокус не удался. Мужчина взял часы, но скрыться с ними ему не удалось: сотрудник ломбарда заблокировал двери. Часы пришлось вернуть, после чего барнаулец все-таки ухитрился сбежать.

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий. В кармане у него обнаружили залоговый билет из третьего ломбарда, куда он сдал украденный перстень. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемый находится под арестом.