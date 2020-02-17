Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

У российской туристки на круизном лайнере в Японии выявили коронавирус COVID-19, сообщает российское посольство в этой азиатской стране.

Женщину госпитализируют в больницу. Там ей окажут необходимую медицинскую помощь. Судно "Diamond Princess", на котором есть и другие россияне, пока остается на карантине – из него никого не выпускают.

У остальных пассажиров явных признаков инфекции не наблюдается. Несмотря на это, им предстоит прожить, не сходя на берег, еще некоторое время, чтобы развеять все опасения специалистов.

Как ранее писал amic.ru, коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.