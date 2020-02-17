Число получателей детских пособий в Алтайском крае выросло на 20%

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина объявила о том, что количество получателей ежемесячных детских пособий в регионе в 2020 году вырастет на 20%, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В прошлом году было суммарно выплачено 1,8 миллиарда рублей, на этот год планируется рост количества получателей выплаты на 20%. Надеемся, что это положительно скажется на рождении третьих детей в Алтайском крае", — уточнила Оськина на аппаратном совещании в краевом правительстве.

Это связано со вступлением в силу указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко о расширении круга получателей выплат при рождении третьего и последующих детей.

Во-первых, теперь на ежемесячное пособие могут претендовать люди, у которых среднедушевой доход на семью не выше двукратного значения прожиточного минимума (21 674 рубля). Это вдвое выше, чем ранее.

Во-вторых, выплата назначается не только за третьего, но и за каждого последующего ребенка. До вступления в силу указа пособие могло быть назначено лишь единожды.

Пособие может быть назначено "задним числом", но при условии, что между рождением ребенка и подачей заявления на меру поддержки прошло не более полугода.

Обратиться за назначением пособия можно как в орган социальной защиты населения, так и в МФЦ. Кроме того, можно подать заявление через портал Госуслуг.

Напомним, что с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10203 рубля. Ее получали в среднем 20 тысяч семей. В 2019 году на их поддержку направлено 1,8 млрд рублей. Теперь количество семей, имеющих право на поддержку, достигает примерно 24 тысяч.