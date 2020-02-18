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142 человека в Алтайском крае взяли на контроль по коронавирусу

, ИА "Амител"
Все они приехали к нам из Китая
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С прошлой недели всех граждан, которые приезжают в Россию из КНР, обследуют на коронавирусную инфекцию не только при въезде в страну, но и повторно через 14 дней. В Алтайском крае на такой контроль взяли 142 человека. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону. 

На контроле

Симптомы коронавирусной инфекции могут проявиться не сразу, так как инкубационный период вируса длится две недели. Поэтому тех, кто приехали из Китая, берут на особый контроль. "Всех граждан, которые въезжают в Россию, на санитарно-карантинном пункте обследуют на коронавирусную инфекцию, берут мазок из носа. И по новым рекомендациям повторное обследование должно проводиться на десятый дней. В течение двух недель эти люди находятся под медицинским наблюдением по месту жительства", – говорит Ольга Егорова.

Все это время пациент, находящийся на контроле, пребывает дома, к нему ежедневно выезжают участковые врачи-терапевты: измеряют температуру тела, уточняют состояние и фиксируют показания.

За последнее время в регионе под наблюдение взяли 142 человека. Но коронавирус ни у кого не подтвердился.

Карантинная зона

Отдельного помещения для временного изолятора приезжающих из Китая в крае нет. По словам Ольги Егоровой, вопрос о нем сейчас не решен.

А в следующем месяце такое помещение может понадобиться для размещения 67 студентов из Китая. 2 марта у них заканчиваются продленные каникулы, а значит, в начале весны они должны вернуться на учебу в Алтайский край.

"Естественно, мы планируем возврат студентов из КНР, но вопрос об определенном пункте для наблюдения сейчас находится на рассмотрении", – прокомментировала Ольга Егорова.

Хотя такое помещение до недавнего времени было – в лагере "Кристалл" Первомайского района. В феврале по распоряжению регионального правительства там организовали временную карантинную зону. Как пояснила Ольга Егорова, в "Кристалле" находились девять человек, которые приехали в Алтайский край из КНР. Студенты живут в общежитиях, где нет условий для наблюдения на дому. Именно по этой причине их и разместили в лагере под наблюдением медработников. 

В лагере приезжие находились с 4 по 14 февраля. В итоге коронавирусная инфекция ни у кого не подтвердилась, студентов отпустили, а в учреждении провели дезинфекцию.

Симптомы как у ОРВИ

Особых симптомов у болезни, вызываемой коронавирусом, нет. "Все вирусы схожи по своему клиническому течению. Наверное, за исключением гриппа. Так вот коронавирус почти ничем не отличается поначалу от других заболеваний, тут просто молниеносное течение заболевания и осложнения в виде нарушения дыхания", – отметила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава.

Поэтому клиническая картина очень схожа с той, которая характерна для многих ОРВИ. Чтобы определить, коронавирус это или нет, при обследовании медики в первую очередь должны выяснить, не был ли пациент недавно в Китае. Если окажется, что был, то ему предложат госпитализацию в инфекционное отделение и возьмут на экспертизу необходимые анализы на наличие коронавируса. И все это время больному будут оказывать симптоматическое лечение. Как ранее уточняла Ирина Переладова, врачам важно узнать, на самом ли деле пациент инфицирован коронавирусом еще и для того, чтобы обеспечить медицинское наблюдение за людьми из окружения пациента.

Новые тест-системы

По словам Ольги Егоровой, на этой неделе в Алтайский край, как и во многие другие регионы, поставят новые российские тест-системы для быстрого выявления коронавируса. Их разработали и утвердили на прошлой неделе. "С помощью тест-системы можно быстро проверить на наличие или отсутствие коронавируса тех, кто прибыл из КНР", – уточнил представитель Роспотребнадзора.

На данный момент в регион заказали тест-системы на 200 исследований. Этого должно хватить, уверены в ведомстве.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

18.02.2020 07:24
Гость

А чем эти 142 человека приехавших из Китая отличаются от 67 студентов китайцев? Почему их не поместили в санаторий тюменский?

18.02.2020 07:48
- гость -

Видимо, потому что в Тюмень отвезли непосредственно из Уханя.

18.02.2020 08:03
Гость

18.02.2020 07:48
- гость -
Тогда почему в Кристалле не прошли карантин?

18.02.2020 08:06
- гость -

Почему только из Китая? Почему не сажать под карантин тех, кто поперся в Тайланд? Там уже выявлены случаи заболевания, а плотность населения (и приезжих) там не меньше, чем в Китае.

18.02.2020 08:25
Morena

Пусть удаленно учатся эти самые студенты. И без раб силы, в лице жителей Поднебесной, экономика края не захилеет

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