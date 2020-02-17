Это вам не цирк. Сотрудники зоопарка пристыдили посетителей

Сотрудники Ленинградского зоопарка через портал adme.ru опубликовали обличающий текст, чтобы пристыдить посетителей, которые игнорируют правила посещения этого места. По их оценке, некоторые люди забывают, для чего вообще следует ходить зоопарк.

Так, накануне одна из посетительниц грубо нарушила правила, бросив прилегшей отдохнуть медведице мороженное. Та тут же прыгнула в воду, вызвав восторг посетителей.

"Сотрудники заметили это нарушение правил и попытались объяснить, что подобное поведение может привести к трагическим последствиям, — утверждают сотрудники зверинца. — На наши замечания мы услышали: "Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!", "Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?", "Медведи ведь едят снег — почему ей нельзя мороженое?".

Петербуржцам и гостям северной столицы напомнили, что есть что-либо принесенное посетителями, пусть даже очень вкусное, животным противопоказано. Ведь таких желающих покормить не один, и не два, а у питомцев потом может случиться заворот кишок.

"Дорогие гости, зоопарк представляет возможность понаблюдать за уникальными обитателями нашей планеты: рассмотреть их внешний вид, повадки, отношения с сородичами. Но животные ничего никому не должны — они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут. Мы убедительно просим не подвергать зверей стрессу, несмотря на то как сильно вы хотите познакомиться с ними поближе", — заключили в питомце.

Отметим, что случаи гибели животных в зоопарках из-за кормления посетителями периодически происходят. Так, в парке флоры и фауны "Роев ручей" погиб десятимесячный винторогий козленок по кличке Коралл.

Вопреки запрету посетители кормили животное капустой и морковкой, от чего у него возникли смертельно опасные проблемы со здоровьем. Ветеринар был бессилен спасти детеныша.

"Из-за большого количества сочного корма произошли завал и брожение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель", – констатировали в зверинце.