Прокуратура просит отправить Ягофарову в колонию

Прокуратура обозначила свою позицию по дело бывшего администратора скандального барнаульского приюта для пенсионеров Ларисы Ягофоровой, сообщает телеканал "Катунь 24".

На судебном заседании, которое прошло 17 февраля, ведомство попросила суд назначить обвиняемой в мошенничестве женщине пять лет лишения свободы.

При этом обвинители учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе беременность подсудимой, ее признание своей вины и частичную компенсацию причиненного ущерба.

Следующее заседание суда по делу пройдет 19 февраля. На нем свои доводы приведут адвокаты обвиняемой.

Как ранее писал amic.ru, Ягофарову обвиняют в хищении денег у престарелых людей. История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года.

Тогда соседи "приюта" пожаловались СМИ на неудовлетворительные условия содержания подопечных.

Когда туда приехали журналисты, пожилых людей успели перевезти в другое место. В квартире осталось только бездыханное тело женщины. Оно лежало на кровати, накрытое одеялом.

Во время съемок администратор центра "Мир без наркотиков – "Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24".

После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг, а в приют направили проверку. По данным алтайской прокуратуры, Ягофарова, которая была волонтером Алтайской региональной общественной организации "Реабилитационный приют "Успех", путем обмана похитила 1,3 млн рублей у троих престарелых граждан-инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.

Мужчина добровольно на имя женщины оформил доверенность, по которой Ягофарова могла распоряжаться его средствами, хранящимися в банке. Деньги должны были пойти на уход за престарелым человеком. Через месяц ветеран умер, и женщина сняла с его счета все накопления.

В процессе ухода еще за двумя престарелыми ей стало известно, что на их счетах также имеются деньги. Как только состояние их здоровья ухудшилось, она оформила доверенность на право распоряжения счетами. Всего было похищено более 1,3 млн рублей.

В августе 2019 года подозреваемую заключили в СИЗО, но отпустили спустя несколько месяцев. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.