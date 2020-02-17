Фермер расстрелял из ружья барнаульца и его супругу

Полиция возбудила уголовное дело против 40-летнего фермера из Шелаболихинского района, который открыл огонь из ружья по семейной паре из Барнаула, сообщает телеканал "Катунь 24".

Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По версии полицейских, он открыл огонь по парню и девушке в селе Селезнево.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что расследование уголовного дела находится на этапе предварительного следствия. Это связано с состоянием здоровья 21-летнего пострадавшего.

Сейчас он проходит длительное лечение. Точную квалификацию деяния фермера следователи могут дать только после того как в их распоряжении окажутся результаты комиссионной экспертизы.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и. Ружье у него изъяли. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.