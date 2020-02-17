В Барнауле вспомнят Бориса Немцова

29 февраля в Барнауле пройдет акция памяти политика Бориса Немцова, сообщили amic.ru в реготделении партии "Яблоко", выступившей организатором мероприятия.
Митинг, согласованный с мэрией краевой столицы, состоится в 13:00 на площади Свободы рядом с памятником жертвам политических репрессий.
"На митинг мы приглашаем всех жителей и гостей Барнаула, которым дорога память о Борисе Немцове, кому небезразлично будущее нашей Конституции и судьба политических заключенных", – уточнил лидер "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко.
Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.
Комментарии
Помянуть надо:хороший был миллиардер.Кто знает,за что его убили мусульмане?
И нам этого дерьма подкинули..
Честный и справедливый миллиардер Борис боролся за наше счастливое будущее.
И за то, чтоб каждой женщине по мужику.
Было бы о ком горевать.
Любимчик-соплеменничек борьки-алкаша.
Размазали, как хрчка по асфальту, ну и пёс с ним.
Помянуть только матерно можно. Оживить и еще раз грохнуть
ИМХО там перепись нехороших людей будет.
Любого пришедшего на эту акцию можно отправлять на именную просеку рубить лес.
Фигурант жил как скотина, и сдох как падаль.
За что вы его не взлюбили? Шел против верховного, ну любил проституток что то с рыжим мутил...А конкретно есть что?
09:06
А чего он про Борьку-алкаша не рассказал, про Гайдара и своего кореша Чубайса?
А чо он не рассказал откуда у него сотни миллионов долларов образовалось, если он с 2008 года вообще нигде не работал и не получал доходов? Откуда у него недвижимость в количестве сотни объектов?
А че он не рассказал что он обсуждал с послом США и кадровыми сотрудниками ЦРУ на встречах в посольстве США?
Что скажешь, вышиватница?
Загадили в Москве хороший мост из-за этого утырка...
За то что про путина правду сказал, ютуб тебе в помощь, скрепный.
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Спасибо тебе большое за правду.А я уж грешным делом было подумал что его убили за публикацию картинки шарля эбдо,которые опубликовали на сайте эха москвы.А то как-то немногим до этого двое мусульман замочили шестерых в центре парижа, прямо в редакции.Ещё раз спасибо тебе за правду, мил человек.
18.02.2020 10:05
то 09:06 Да что вы с ним разговариваете, это же быдлоноситель обыкновенный в количестве 1 штука. Еще пол года и он будет месным.
"правду про Путина сказал"
Милые бранятся, только тешатся.
Оба - упыри-ельциноиды.
"хороший был миллиардер"
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Врёте, пригожинские. Никаких миллиардов у него не было, в отличие от сегодняшних функционеров от едра.
Даже убитого вами, продолжаете помоями поливать.
Мда, народ у нас тупой и капризный. Олигархи ему путинские не нравятся и те кто против олигархов за права его же борется, тоже плохие. Чего же вам надо то? Плеть по длинней вдоль хребта, да сапога кованного под ребра? По хозяину усатому тоскуете?
Никаких миллиардов у него не было,
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Оплата полёта на самолёте украинской дивчины.Туда-обратно.Киев-Москва,Москва Киев.
Вечерний ужин на двоих в недорогом ресторанчике близ Красной площади.Совершенно бесплатная пешая прогулка под стенами Кремля.Экономия.Такое мог себе позволить простой российский оппозиционер,бывший чиновник.