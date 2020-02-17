В Барнауле вспомнят Бориса Немцова

29 февраля в Барнауле пройдет акция памяти политика Бориса Немцова, сообщили amic.ru в реготделении партии "Яблоко", выступившей организатором мероприятия.

Митинг, согласованный с мэрией краевой столицы, состоится в 13:00 на площади Свободы рядом с памятником жертвам политических репрессий.

"На митинг мы приглашаем всех жителей и гостей Барнаула, которым дорога память о Борисе Немцове, кому небезразлично будущее нашей Конституции и судьба политических заключенных", – уточнил лидер "Яблока" в Алтайском крае Александр Гончаренко.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.