СМИ: три человека скончались в алтайской больнице, у которой нет лицензии

Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин заявил о нарушении законодательства Лебяженской туберкулезной больницей, сообщает "Политсибру".
По его словам, медучреждение занимается лечением пациентов, не имея соответствующей лицензии. Медик утверждает, что только за февраль в больнице умерли двое пациентов, еще один – в январе.
"В 2019 году, да и в предыдущие годы, смертность в туббольнице всегда имела место быть и не ограничивалась одним десятком", – утверждает Шуленин.
По его словам, больницу необходимо проверить на признаки преступлений, в том числе по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Лебяженская туббольница как работала, так и продолжает работать без лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии. Лицензии не было никогда", – заявил Шуленин.
Сотрудники учреждения уполномочены проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а также экспертизу временной нетрудоспособности, рассказал бывший главврач. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на положение дел в медучреждении, уточнив, что лицензия на медицинскую деятельность в нем есть только у главврача.
Комментарии
А будучи главным врачем ЦРБ что же он молчал? А как стал бывшим так вспомнил о лицензиях
Садить надо начинать с крайздрава всех и далее по нисходящей. Но чиновники от медицины как всегда не причем.
ага, всех до последней санитарки
задницу прикрывает
Ай молодца ! Давайте последнюю больничку прикроем ! И нарушать будет некому , и больные с открытой формой тубика пусть по улицам наших городов ходят , "здоровье " людям разносят .
А лучше , что бы эти больные почаще ходили на приёмы ( в период обострения болезни , да без маски ) в Край и Гор . администрации и Крайздрав , чтобы напоминать , что их лечить нужно . Тогда , глядишь , и современные лицензированные больницы появились бы .
Ну а что господин Шуленин умалчивает как он стал бывшим? Будучи глав. врачом тоже не блистал. Ну а если так хорошо осведомлен о том как должно быть, взял бы да и помог бывшему коллеге. Как стал бывшим, так и начал подобные статьи писать.