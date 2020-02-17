СМИ: три человека скончались в алтайской больнице, у которой нет лицензии

Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин заявил о нарушении законодательства Лебяженской туберкулезной больницей, сообщает "Политсибру".

По его словам, медучреждение занимается лечением пациентов, не имея соответствующей лицензии. Медик утверждает, что только за февраль в больнице умерли двое пациентов, еще один – в январе.

"В 2019 году, да и в предыдущие годы, смертность в туббольнице всегда имела место быть и не ограничивалась одним десятком", – утверждает Шуленин.

По его словам, больницу необходимо проверить на признаки преступлений, в том числе по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Лебяженская туббольница как работала, так и продолжает работать без лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии. Лицензии не было никогда", – заявил Шуленин.

Сотрудники учреждения уполномочены проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а также экспертизу временной нетрудоспособности, рассказал бывший главврач. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на положение дел в медучреждении, уточнив, что лицензия на медицинскую деятельность в нем есть только у главврача.