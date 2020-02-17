200 мигрантов работали в Сибири по поддельным документам

Канал незаконной миграции в Россию организовали четыре сибиряка и гражданин одной из соседних республик, сообщает ТАСС.

За денежное вознаграждение трое из них выдавали мигрантам фиктивные документы, на основании которых иностранцам продлевали миграционный учет.

За 2019 год таким образом они пролонгировали пребывание в Сибири 200 мигрантов.

Еще двое подозреваемых помогали несовершеннолетним россиянам уезжать за рубеж.

Для этого использовались поддельные документы с печатями и подписями нотариуса. В отношении троих подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", еще двое проходят по статье "Незаконное пересечение границы РФ".