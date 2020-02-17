Восемь ударов ножом в спину. Алтайская пенсионерка едва не убила собственную дочь

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию 63-летней жительницы Горно-Алтайска, которая нанесла тяжкие травмы собственной дочери, сообщает пресс-служба инстанции.

Как выяснили следователи, в конце июня 2019 года в ходе совместного распития спиртного женщина поссорилась с матерью. Когда дочь повернулась к матери спиной, пенсионерка взяла нож и восемь раз ударила ее.

Суд счел недостаточными доводы стороны защиты о чрезмерной жестокости приговора и состоянии аффекта у горожанки.

"Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и с учетом смягчающих обстоятельств и отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, назначил осужденной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы реально", – проинформировали в инстанции.

Апелляцию подсудимой оставили без удовлетворения.