Женщина нашла сотню бюстгальтеров Victoria's Secret в мусорном баке

Жительница США нашла в мусорном баке сотню бюстгальтеров дорогого бренда Victoria's Secret, сообщает Business Insider.

По ее словам, бутик закрывался и решил таким образом избавиться от неликвидного товара. Остальной ассортимент сотрудники распределили по другим точкам продажи.

Несмотря на заверения компании, что выброшенное нижнее белье пришло в негодность, женщина была возмущена. Она считает, что его нужно было раздать нуждающимся, а не сдавать в утиль.

Примечательно, что не всегда раздача бесплатной продукции хорошо оборачивается для благотворителя. Так, например, казанского предпринимателя, который стал бесплатно раздавать хлеб, обвинили в жадности.