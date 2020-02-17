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Подростку пришлось с ножом защищать мать из-за бездействия полиции

, ИА "Амител"
Юноша два часа просил о помощи и только потом применил силу
Фото: bloknot.ru

Фото: bloknot.ru

Полицейский в Республике Коми отказал в помощи школьнику, когда его матери угрожала смертельная опасность, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Юноша несколько раз звонил в полицию, умоляя приехать и помочь матери, которую пытался убить отчим.

Он два часа прождал полицейских под окнами дома. Его терпение кончилось, когда мужчина схватил сожительницу за горло и принялся душить.

Подросток схватил нож и нанес им несколько ударов в область шеи мужчины. Только когда женщина сообщила о том, что сын, защищая ее, нанес ножевые ранения отчиму, правоохранительные органы прибыли.

Суд оправдал подростка, квалифицировав его действия как необходимую самооборону. Не отреагировавшего на вызов полицейского уволили из органов внутренних дел. Его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности, экс-правоохранитель освобожден от наказания.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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