Россию назвали самой опасной для российских туристов страной

Страной, где чаще всего гибнут российские туристы, оказалась сама Россию. Об этом свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Согласно информации, в 2019 году на территории страны зафиксировали 38 происшествий с отечественными туристами. Погибли 44 человека, еще 192 пострадали.

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, все объясняется числом путешествующих. На родине отдыхают десятки миллионов соотечественников.

Как сообщает "Интерфакс", на втором месте оказался Таиланд. Там в минувшем году произошло 22 инцидента с российскими туристами. Погибли 13 человек, 14 пострадали.

Замыкает тройку Турция. Там скончались 11 россиян, еще 39 получили травмы.

При этом 80 процентов российских туристов, которые погибли в 2019 году, нашли свою смерть в горах. Они попадали под лавины или камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.