Алексей Кортнев признался, что ему нравится "Шерегеш в Алтайском крае"

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью РИА Новости рассказал, как он любит проводить свой досуг.

По словам музыканта, он не любит пляжный отдых и старается почаще выбираться в горы. Как правило, Кортнев едет в Альпы. Однако, подчеркнул музыкант, и в России есть достойные горнолыжные курорты. При этом Кортнев допустил географическую ошибку.

"На мой взгляд, самый симпатичный — Шерегеш в Алтайском крае. Там правильное планирование подъемников и трасс, достаточно снега", — рассказал музыкант.

Отметим, что случай, когда перепутали Алтайский край и Кемеровскую область, — не самый обычный. Зачастую жители европейской части России путают регион с Республикой Алтай.

Так, в 2015 году два Алтая перепутал политик Сергей Миронов, комментируя итоги выборов.

В июне 2019 года Алтайский край и Республику Алтай перепутали ведущий Иван Ургант и актер Павел Деревянко во время шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.