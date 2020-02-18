И снова метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 февраля

Алтайский край ожидает достаточно теплый, но снежный день во вторник, 18 февраля, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух хорошо прогреется – от -1°C до -6°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. Метеорологи прогнозируют небольшой снег и метели.

Автолюбителям следует быть особенно аккуратными при управлении транспортом – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от -3°C до -5°C. Временами небольшой снег, возможна метель

В последующие дни ожидается усиление ветра и мощные снегопады. ГУ МЧС России по Алтайскому краю уже предупредило водителей о нежелательности дальних поездок в среду и четверг.