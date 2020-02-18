"Корабль-призрак" попал на фото у берегов Ирландии

Совершенно пустой 77-метровый грузовой корабль MV Alta запечатлела на фото береговая охрана Ирландии рядом с побережьем графства Корк, сообщает РИА Новости.
Ранее судно вышло из строя, и его экипаж эвакуировали. "Корабль-призрак" в последний раз до этого видели рядом с Бермудским треугольником в сентябре 2018 года.
Специалисты удивлены, что корабль без всякого присмотра странствует по океану столь длительное время. Такие протяженные маршруты для брошенных судов – это огромная редкость.
Ранее amic.ru писал, что морские археологи обнаружили затонувший корабль в районе Атлантического океана, известном как Бермудский треугольник.
По результатам исследования ученые пришли к выводу, что покоящееся на дне судно – это SS Cotopaxi, которое покинул порт Чарльстона почти век назад – 29 ноября 1925 года.
Торговый корабль подал сигнал бедствия через два дня после отбытия. Он исчез вместе со всеми членами экипажа.
Комментарии
мне одному кажется, что корабль "призрак" плывет? вода за кормой светлая, как будто пузырится от винта или водомета..