"Корабль-призрак" попал на фото у берегов Ирландии

Совершенно пустой 77-метровый грузовой корабль MV Alta запечатлела на фото береговая охрана Ирландии рядом с побережьем графства Корк, сообщает РИА Новости.

Ранее судно вышло из строя, и его экипаж эвакуировали. "Корабль-призрак" в последний раз до этого видели рядом с Бермудским треугольником в сентябре 2018 года.

Специалисты удивлены, что корабль без всякого присмотра странствует по океану столь длительное время. Такие протяженные маршруты для брошенных судов – это огромная редкость.

Ранее amic.ru писал, что морские археологи обнаружили затонувший корабль в районе Атлантического океана, известном как Бермудский треугольник.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что покоящееся на дне судно – это SS Cotopaxi, которое покинул порт Чарльстона почти век назад – 29 ноября 1925 года.

Торговый корабль подал сигнал бедствия через два дня после отбытия. Он исчез вместе со всеми членами экипажа.