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Пять способов сбросить вес. Советы от немецких диетологов

, ИА "Амител"
Эксперты назвали наиболее эффективные диеты
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Немецкие диетологи подобрали пять наиболее эффективных способов похудеть, сообщает Medikforum. При этом наибольший эффект будет, если использовать их в комплексе.

Самый распространенный и в то же время эффективный метод – это уменьшение калорийности рациона. Для похудения обычно бывает достаточно потреблять на 150-300 калорий меньше в день, чем обычно.

Второй способ – употреблять пищу, богатую здоровыми жирами и постным белком. Авокадо, орехи, льняное семя, семена чиа, льняное и оливковое масла содержат здоровые жиры. Яйца, бобовые, нежирный творог, белые сыры и постное куриное мясо богаты постными белками.

Третий вариант – выбирать еду со сложными углеводами. Они есть в зернах, гречке, киноа, чечевице, овсе, амаранте и свежем картофеле.

Четвертый метод – это регулярные силовые упражнения. Они должны повторяться с периодичностью два-три раза в неделю.

Замыкает пятерку, как ни странно, здоровый сон. Нужно спать не меньше 7-8 часов в день, подчеркнули специалисты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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