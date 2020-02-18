Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек

За последние сутки жертвами коронавирусной инфекции стали еще 98 человек, а общее число погибших в Китае достигло 1868. При этом число зараженных превысило 72 тысячи человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За 17 февраля 2020 года в Поднебесной зафиксировали 1886 новых случаев заболевания, большинство из которых приходится на провинцию Хубэй. При этом за последние сутки жертвами вируса стали еще 98 человек. Отмечается, что в общей сложности излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам, а число прошедших обследование по всей стране достигло 561 тысячи человек.

Напомним, что китайский коронавирус, эпидемия которого началась в конце декабря 2019 года, недавно получил официальное название – COVID-19. Как уже писал amiс.ru, в ВОЗ допускают вероятность того, что заболевание может распространиться на две трети населения планеты.