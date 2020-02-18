"Вы всех перезаражаете": в Пермском крае врач в истерике сбежала от пациента с ВИЧ

ВИЧ-инфицированный житель пермского поселка Ныроба, недавно освободившийся из колонии, где также проходил терапию, обратился в местную поликлинику за помощью – у него заканчиваются лекарства. Однако врач-терапевт сбежала от ВИЧ-положительного пациента с криками "Вы тут всех перезаражаете", передает портал 59.ру.

"Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот ее медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрет", – рассказала член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что в медучреждении проводится проверка. Терапевту за разглашение врачебной тайны грозит уголовная статья.