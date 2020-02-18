Неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам в Барнауле

Безработного жителя Барнаула, который задолжал более 150 тысяч рублей по алиментам, наказали принудительным трудом, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Как заявили в ведомстве, еще в 2018 году мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Барнаулец должен был ежемесячно выплачивать четверть заработка в качестве алиментов, но официально трудоустроен не был, на учете в центре занятости населения не состоял.
В ходе судебного заседания мужчина отрицал свою вину, полагая, что биологическим отцом ребенка он не является. Но доказать этого он не смог.
Мужчину приговорили к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
Комментарии
Доказать не смог... крови нет чтоль?
Вот именно) доказать не смог в смысле, что отцовство подтвердилось?
а вот у меня тест показал что я не батя. в марте суд
Мировому судье!
Я, ФИО, проучил судебный приказ мирового судьи судебного участка #_, о взыскании такой то суммы в качестве алиментов.
В связи с тяжелой геополитической ситуацией в стране и мире, и когда нас окружают враги, вынужден сообщить: сейчас даже у второго лица в стране, до недавнего времени председателя правительства РФ Д.А. Медведева, нет денег, и он призывает нас, граждан РФ, держаться. Я на данный момент являюсь безработным, и у меня также как и у Д.А. Медведева нет денег.
В связи с чем призываю взыскательницу и мирового судью держаться вместе со мной!
В связи с изложенным, и в соответствии с ГПК РФ, прошу суд предоставить мне отсрочку до наступления разрядки в мире!
Просто наверное не занимался доказательной базой. Надо узнавать, может даже платить за это не малые деньги , брать ребенка (если его дадут для этой процедуры) или идти в суд что бы назначили проверку потом судиться. Не каждый может. Может в силу своего образа жизни, не знаний, отсутствия денег. Поэтому вот так.
09:55, через сколько лет узнал?