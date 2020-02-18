Неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам в Барнауле

Безработного жителя Барнаула, который задолжал более 150 тысяч рублей по алиментам, наказали принудительным трудом, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Как заявили в ведомстве, еще в 2018 году мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Барнаулец должен был ежемесячно выплачивать четверть заработка в качестве алиментов, но официально трудоустроен не был, на учете в центре занятости населения не состоял.

В ходе судебного заседания мужчина отрицал свою вину, полагая, что биологическим отцом ребенка он не является. Но доказать этого он не смог.

Мужчину приговорили к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

