Креатив и стиль: в АлтГУ будут учить имиджмейкеров-стилистов

Институт искусств и дизайна Алтайского государственного университета представил новую программу дополнительного образования "Имиджмейкер-стилист", разработанную совместно со школой-студией стиля Beauty Hall. Презентация проекта прошла 15 февраля в центральном атриуме торгово-развлекательного центра Galaxy.

Куратор курса, известный имиджмейкер и стилист Елена Навражина, выступила на презентации в качестве наставника и бизнес-тренера, представила посетителям Центра практический результат работы в области формирования индивидуального стиля, организовала показ последних модных новинок сезона при поддержке ведущих салонов Galaxy.

"Это курс для тех, кто хочет освоить креативные подходы в формировании имиджа, создать свой неповторимый образ, научиться продвижению и продаже личного бренда. Это интенсивный курс, основанный на практике. Под руководством профессионалов индустрии моды вы будете работать исключительно на результат. И этот путь вы пройдете с профессиональной поддержкой тех, кто добился успеха в данной области", – уточняет декан Института искусств и дизайна АлтГУ Лариса Нехвядович.

В течение двух месяцев слушатели курса будут погружены в fashion-атмосферу, а полученные знания смогут уверенно применить на практике. Обучение на курсе "Имиджмейкер-стилист" рассчитано на творческих людей, планирующих стать профессионалами в сфере индустрии моды."Имиджмейкер-стилист" – это 72 академических часа, по окончании которых выпускники программы получают удостоверение государственного образца.

Для студентов подготовлена комплексная программа, в ходе которой слушатели не только начнут разбираться в понятиях имидж и стиль, на основе формирования собственного образа, но и изучат особенности колористики, цветотипирования, научатся подбору своей цветовой палитры. Студентов данного учебного курса ожидают практические занятия по формированию прически, основам макияжа, созданию Style-book, family-look, анализу блогинга как формы творчества и многому другому.

Партнерами Института искусств и дизайна АлтГУ в реализации данного проекта выступают ведущие стилисты, известные журналы, шоурумы, маркетплейсы, магазины и т.д. Лидеры курса получат подарки от создателей программы и партнеров Института искусств и дизайна АлтГУ.

Справки по телефону: (3852) 296-556.