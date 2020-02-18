В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах, передают "Известия".
Как отмечает издание, причиной внесения такой инициативы стали жалобы жильцов, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.
"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – сказал автор законопроекта депутат Алексей Куринный.
Также парламентарий добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить, вынуждены жить в холоде.
Члены партии "Единая Россия" заявили, что инициативу необходимо дополнительно изучить. В "Справедливой России" и КПРФ законопроект поддержали, признав отключение коммунальных услуг крайней мерой. В Минстрое отметили, что не видят необходимости во внесении поправок в Жилищный кодекс, так как в ведомстве этот вопрос считают "достаточно урегулированным".
По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга по ЖКХ, поступающего для принудительного взыскания, составляет 21,7 тысячи рублей. При этом только в 2019 году было возбуждено 4,1 млн судебных исков на общую сумму 89 млрд рублей.
Комментарии
А соседи не жалуются на возрастающие из-за должников ОДН и СОИ? Почему все остальные должны оплачивать коммуналку соседей-наплательщиков?
Уже лет 10 как не отключают воду, только заглушки на унитаз в квартире должника и это реально действует в 99% сразу идут оплачивать, остальные фиг знает как живут без унитаза, наверное в пакетах выносят.
Холодную воду и отопление и сейчас по закону отключить не имеют права. Сейчас отключают горячее, электричество и канализацию перекрывают.