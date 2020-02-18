В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, которые предусматривают запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах, передают "Известия".

Как отмечает издание, причиной внесения такой инициативы стали жалобы жильцов, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – сказал автор законопроекта депутат Алексей Куринный.

Также парламентарий добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить, вынуждены жить в холоде.

Члены партии "Единая Россия" заявили, что инициативу необходимо дополнительно изучить. В "Справедливой России" и КПРФ законопроект поддержали, признав отключение коммунальных услуг крайней мерой. В Минстрое отметили, что не видят необходимости во внесении поправок в Жилищный кодекс, так как в ведомстве этот вопрос считают "достаточно урегулированным".

По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга по ЖКХ, поступающего для принудительного взыскания, составляет 21,7 тысячи рублей. При этом только в 2019 году было возбуждено 4,1 млн судебных исков на общую сумму 89 млрд рублей.

