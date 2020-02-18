Новый глава Барнаула ушел в отпуск

Новый мэр Барнаула Вячеслав Франк ушел в отпуск. Накануне, 17 февраля, градоначальник провел аппаратное совещание и отправился отдыхать. Отпуск продлится до конца нынешней недели.
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, решение принято по согласованию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Как ранее писал amic.ru, депутаты городской думы выбрали Франка мэром в минувшую пятницу, 14 февраля. В администрации города он работает уже 13 лет, а в последние полгода Франк исполнял обязанности градоначальника после добровольной и досрочной отставки Сергея Дугина.
Новый мэр уже обозначил приоритеты в своей работе. Это реализация национальных проектов, поддержка бизнеса, развитие благоустройства, озеленение Барнаула, реформа муниципальной власти.