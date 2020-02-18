Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге

В центре Гонконга вооруженные люди ограбили автомобиль, который доставлял туалетную бумагу в один из местных магазинов. Как сообщает BBC, нападавшие похитили 50 упаковок – около 600 рулонов.

Полиция поймала и арестовала двоих подозреваемых спустя несколько часов. Третий находится в розыске. Общую стоимость рулонов оценили в 218 долларов (около 14 тысяч рублей).

Уточняется, что мотивом преступления стал страх местных жителей, что из-за коронавируса в Гонконге может начаться дефицит товаров первой необходимости.

Как сообщает CNN, жители Китая находятся в панике – они скупают рис, чистящие и дезинфицирующие средства, а также туалетную бумагу. Местные власти призывают население не беспокоиться и уверяют, что проблем с поставками товаров не будет.