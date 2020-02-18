Умер известный спортсмен, основавший федерацию бодибилдинга Алтайского края

Известный спортсмен, основатель федерации бодибилдинга Алтайского края Николай Гринь скончался в Барнауле на 65-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает "Алтайский спорт".

Николай Гринь родился на Украине и в возрасте 20 лет переехал жить на Алтай. Играл в футбол за команду "Темп". Работал в "Алтайпромстрое" инструктором по спорту, возглавлял спорткомитет Индустриального района. Но больше всего Николай Гринь известен как человек, организовавший первые в регионе залы атлетизма. Совместно с предприятием "Антей" лично разрабатывал для них тренажеры.

В барнаульском спорткомплексе "Жемчужина", где он до последнего времени был и директором, и тренером, создал программу для реабилитации детей-инвалидов, в том числе с заболеваниями ДЦП, и для инвалидов – ветеранов боевых действий, в том числе с ампутациями. Эти люди занимались в "Жемчужине" бесплатно.

Тесно сотрудничал с клубом по хоккею на траве "Коммунальщик", где он некоторое время работал, и с клубом футболистов-ампутантов "Динамо-Алтай". Николай Гринь долго играл на любительском уровне за футбольную команду ветеранов "Коммунальщик".

Прощание со спортсменом пройдет 18 февраля в Алтайском похоронном доме по адресу ул. Титова, 9а (за бывшим ДК Химиков) с 12:30 до 14:30.