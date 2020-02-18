Уголовное дело из-за гибели двух пенсионерок на пожаре возбудили в Алтайском крае

Уголовное дело по факту гибели двух 63-летних женщин возбудили на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.

Как уже писал amic.ru, возгорание произошло 4 февраля 2020 года в Поспелихе. Загорелась квартира в трехэтажном кирпичном доме. Когда спасатели справились с огнем, то обнаружили в соседних квартирах тела двух хозяек. Кроме того, госпитализировали 54-летнего мужчину.

По словам очевидцев, два человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон на третьем этаже.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".