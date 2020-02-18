Курортный сбор в Белокурихе отменять не будут

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам отклонить в первом чтении законопроект об отмене курортного сбора. Ранее с такой инициативой выступила "Справедливая Россия".
Документ предполагал отмену уже в 2020 году закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".
Напомним, этот эксперимент стартовал в мае 2018 года и должен продлиться до конца 2022 года. Согласно ему, на указанных территориях с туристов взимается плата за пользование курортной инфраструктурой.
Размер курортного сбора устанавливается региональным законом, но не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания. Так, в Белокурихе это 50 рублей.
По мнению депутатов "Справедливой России", курортный сбор не дает гарантии развития территории, более того, его введение с огромной долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности этих мест отдыха, сообщает РИА "Новости".
Но бюджетный комитет разделяет позицию правительства и Счетной палаты, которые считают отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным и преждевременным.
Комментарии
Помнится в начале этого маразма была дискуссия и государева сторона заявляла о том что подобный сбор существует на зарубежных курортах, но при это была замята важная деталь, курортный сбор на зарубежных курортах собирают, но... с ИНОСТРАННЫХ туристов.
Все в Турцию
"Городской налог установлен далеко не во всех городах мира. Однако в наиболее популярных среди туристов исторических городах Италии, Испании, Франции, Германии и других стран туристические налоги, как правило, существуют. В этом случае исключений нет - платить должны все, об этом позаботятся сотрудники гостиницы, в которой вы будете жить."
"Исключения составляют дети. В ряде городов налог не начисляется на детей до 10-18 лет (возрастные рамки детства в разных городах различаются). Льготы часто распространяются на людей с ограниченными возможностями. Существуют и оригинальные льготы: например, в Сиракузах от городского налога освобождаются молодожены во время медового месяца. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо заполнить специальный бланк об отказе от уплаты налога и объяснить причину. Форму для заполнения должны предоставить сотрудники отеля."
Абориген снова приврал.
18.02.2020 12:04
- гость -
Приврать это ставить знак равенства между российскими курортами и зарубежными.
18.02.2020 12:16
АБОРИГЕН
Всё понятно с тобой. Ты только дерьмо набрасывать способен.