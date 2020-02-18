Курортный сбор в Белокурихе отменять не будут

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам отклонить в первом чтении законопроект об отмене курортного сбора. Ранее с такой инициативой выступила "Справедливая Россия".

Документ предполагал отмену уже в 2020 году закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".

Напомним, этот эксперимент стартовал в мае 2018 года и должен продлиться до конца 2022 года. Согласно ему, на указанных территориях с туристов взимается плата за пользование курортной инфраструктурой.

Размер курортного сбора устанавливается региональным законом, но не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания. Так, в Белокурихе это 50 рублей.

По мнению депутатов "Справедливой России", курортный сбор не дает гарантии развития территории, более того, его введение с огромной долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности этих мест отдыха, сообщает РИА "Новости".

Но бюджетный комитет разделяет позицию правительства и Счетной палаты, которые считают отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным и преждевременным.