"Динамо-Алтай" примет на своей площадке лидера первенства ВХЛ – ХК "Челны"

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" принимает лидера первенства ВХЛ – ХК "Челны" на своей площадке в Барнауле. Матчи состоятся в "Титов Арене" 20, 22 и 23 февраля.

Сегодня главная хоккейная команда Алтайского края занимает третью строчку в турнирной таблице первенства ВХЛ, набрав по итогам 33 сыгранных матчей 48 очков. Наши спортсмены успешно справляются с поставленной задачей на сезон – быть в тройке сильнейших и бороться за главный трофей первенства – Кубок Федерации.

Впереди матчи с лидером первенства ВХЛ – ХК "Челны". Соперник, при равном количестве проведенных встреч, имеет в активе 51 турнирный балл и находится на первом месте.

Не пропустите заключительные игры регулярного сезона! Начало матчей 20 февраля – в 19:00, 22 и 23 февраля – в 17:00. Матчи пройдут на ЛДС "Титов-Арена" по адресу пр. Социалистический, 93.