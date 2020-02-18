Россияне смогут снимать наличные при оплате услуг в аптеках, кафе и на заправках

Россияне смогут снимать наличные с банковских карт в аптеках, кафе, отелях и на заправках, но при условии оплаты услуг, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в платежных системах.

Сообщается, что система MasterCard работает над тем, чтобы опция "Наличные с покупкой" была доступна в кафе, ресторанах и отелях. По словам представителя Visa, разработчики платежной системы трудятся над доступностью такой возможности в аптеках и на автозаправках. Отмечается, что при оплате заказа можно будет вывести на руки не более пяти тысяч рублей.

Внедрить услугу намерены банк "Зенит" и Ак Барс Банк. С картой "Зенита" можно будет снять наличные в кафе и на заправках, а Ак Барс Банк проведет эксперимент с выдачей наличных при оплате заказа в кафе во втором квартале 2020 года.

В ходе недавнего эксперимента Сбербанк оборудовал три тысячи магазинов по всей стране, где можно снять наличные и оплатить услуги ЖКХ. По словам руководителя направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Алексея Бахаева, эта опция доказала свою эффективность. Как отметил руководитель, меньше чем за год после запуска опции россияне обналичили около десяти миллионов рублей.