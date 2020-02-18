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Россияне смогут снимать наличные при оплате услуг в аптеках, кафе и на заправках

, ИА "Амител"
Над этим работают платежные системы Visa и MasterCard
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россияне смогут снимать наличные с банковских карт в аптеках, кафе, отелях и на заправках, но при условии оплаты услуг, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в платежных системах.

Сообщается, что система MasterCard работает над тем, чтобы опция "Наличные с покупкой" была доступна в кафе, ресторанах и отелях. По словам представителя Visa, разработчики платежной системы трудятся над доступностью такой возможности в аптеках и на автозаправках. Отмечается, что при оплате заказа можно будет вывести на руки не более пяти тысяч рублей.

Внедрить услугу намерены банк "Зенит" и Ак Барс Банк. С картой "Зенита" можно будет снять наличные в кафе и на заправках, а Ак Барс Банк проведет эксперимент с выдачей наличных при оплате заказа в кафе во втором квартале 2020 года.

В ходе недавнего эксперимента Сбербанк оборудовал три тысячи магазинов по всей стране, где можно снять наличные и оплатить услуги ЖКХ. По словам руководителя направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Алексея Бахаева, эта опция доказала свою эффективность. Как отметил руководитель, меньше чем за год после запуска опции россияне обналичили около десяти миллионов рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.02.2020 12:55
Виктор

Очереди будут двигаться медленнее (помните как когда на кассах в продуктовых баланс мобильных пополняли?)

18.02.2020 12:58
Виктор

А ещё в магазинах и аптеках регулярно дефицит купюр - при просьбе снять наличные некоторые продавцы и провизоры могут начать хамить, защищая свой "размен"

18.02.2020 13:02
месный

А в магазине в машке, ярче или прочем бахетле это сделать не судьба?

18.02.2020 13:05
- гость -

Для обнала банки держат банкоматы, которые стоят миллионы плюс аренда места в магазинах. Последнее время их за обнал сильно гоняют, вот и придумали новый способ.

18.02.2020 13:12
- гость -

банки уже не знают - как заставить людей больше тратить. народ поприжался с тратами, стал деньги подкапливать, а кредитов брать меньше, для банков уже перебор, им столько денег уже не надо , начинают придумывать всякие уловки, чтобы люде больше денег снимали

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