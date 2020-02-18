Россияне смогут снимать наличные при оплате услуг в аптеках, кафе и на заправках

Россияне смогут снимать наличные с банковских карт в аптеках, кафе, отелях и на заправках, но при условии оплаты услуг, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в платежных системах.
Сообщается, что система MasterCard работает над тем, чтобы опция "Наличные с покупкой" была доступна в кафе, ресторанах и отелях. По словам представителя Visa, разработчики платежной системы трудятся над доступностью такой возможности в аптеках и на автозаправках. Отмечается, что при оплате заказа можно будет вывести на руки не более пяти тысяч рублей.
Внедрить услугу намерены банк "Зенит" и Ак Барс Банк. С картой "Зенита" можно будет снять наличные в кафе и на заправках, а Ак Барс Банк проведет эксперимент с выдачей наличных при оплате заказа в кафе во втором квартале 2020 года.
В ходе недавнего эксперимента Сбербанк оборудовал три тысячи магазинов по всей стране, где можно снять наличные и оплатить услуги ЖКХ. По словам руководителя направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Алексея Бахаева, эта опция доказала свою эффективность. Как отметил руководитель, меньше чем за год после запуска опции россияне обналичили около десяти миллионов рублей.
Комментарии
Очереди будут двигаться медленнее (помните как когда на кассах в продуктовых баланс мобильных пополняли?)
А ещё в магазинах и аптеках регулярно дефицит купюр - при просьбе снять наличные некоторые продавцы и провизоры могут начать хамить, защищая свой "размен"
А в магазине в машке, ярче или прочем бахетле это сделать не судьба?
Для обнала банки держат банкоматы, которые стоят миллионы плюс аренда места в магазинах. Последнее время их за обнал сильно гоняют, вот и придумали новый способ.
банки уже не знают - как заставить людей больше тратить. народ поприжался с тратами, стал деньги подкапливать, а кредитов брать меньше, для банков уже перебор, им столько денег уже не надо , начинают придумывать всякие уловки, чтобы люде больше денег снимали